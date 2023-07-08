Музей величайшей катастрофы и трагедии

ВЮ Валера Юшков Это почитания дань Путина, без Ельцина не было бы и этого вечного президента.

Владимир Пермяков ....болезнь так это капитализм как отжившая общественно-экономическая формация, трансформация отжившего капитализма в либеральную глобализацию с ее хитропопой колониальной сущностью, изуродовавшей сознание и саму сущность человека... Более того, лживость, конкуренция взрастили алчность и жажду денег любой ценой. В свою очередь лживость США-Запада в отношении России, Китая, стран Движения Неприсоединения, бывших колоний преследовала цель обмануть и обворовать, а порой и просто ограбить и это стало своего рода доминантой(закрепленной в сознании установкой) у подавляющей части населения СШа-Запада -жить за чужой счет как якобы платы за принесенную демократию и западные ценности, а по сути навязанные чужеродные ценности и разрушения самобытных национальных обычаев, традиций и устоев этих народов Азии, Африки, ЛатиноАмерики... Не говоря уже об уничтоженных почти совсем племенах индейцев Северной Америки, значительно уничтоженных англо-саксами коренных народов Австралии, ЛатиноАмерики.... П,С.-внезапно сваливающиеся большие деньги часть людей облагораживают, а часть-оскотинивают... Как-то так не совсем кратко о широко известном...