Ирак: военные чиновники сообщили, что ранним утром по местному времени совместные авиаудары США (США) и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских ополченцев и транспортной инфраструктуре в нескольких провинциях, включая Аун (Кербела), Бартеллу (Ниневия), Ас-Сувайру (Васит), Насирию (Дхи-Кар), Ад-Дайр (Басра), Дибис (Киркук) и Джурф аль-Сахар (Бабиль).