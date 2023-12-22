Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики

Россиянин

Они подписали себе приговор. Этих нельзя более пускать на телевидение и сцену. Да и вообще, пора возродить цензуру. Такие аморальные мероприятия должны бытьзапрещены не только на время СВО, но и навсегда. Пора наводить порядок в стране. В СССР было хорошо продумано все. Такую мразь, просто выгоняли из страны. На Западе одни никому не интересны.