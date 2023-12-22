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Несекретные материалы

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Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики

Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики

Фрики против нравственных ориентиров и общественной морали. Сергей Васильев     В московском клубе "Мутабор" на вечеринку по мотивам бессмертного произведения Михаила Булгакова собрались человеки с сильно дружественным интерфейсом, отличающиеся  тяжелым характером, но невероятно легким поведением.

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Комментарии
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Владимир Аверков
а что за мужик рядом с этим жиганом?
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14 час.
Россиянин
Они подписали себе приговор. Этих нельзя более пускать на телевидение и сцену. Да и вообще, пора возродить цензуру. Такие аморальные мероприятия должны бытьзапрещены не только на время СВО, но и навсегда. Пора наводить порядок в стране. В СССР было хорошо продумано все. Такую мразь, просто выгоняли из страны. На Западе одни никому не интересны.
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13 час.
Лилианна Марченко
А Ивлеева-то как на лошадь похожа... В стойло её под названием Кащенко...
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12 час.

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