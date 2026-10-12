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МИД России: президент Буркина-Фасо Траоре посетит Москву 28—29 октября

МИД России: президент Буркина-Фасо Траоре посетит Москву 28—29 октября

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре 28—29 октября посетит Москву, где примет участие в саммите Россия — Африка, сообщил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

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