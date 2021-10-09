Отложить покупку? Эксперт назвала лучшее время для оформления кредита

Проценты по кредитам могут отличаться, если обращаться в банк за ссудой в разное время. Когда условия для заемщиков бывают самыми привлекательными, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант Ольга Трофименко.
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