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Отложить покупку? Эксперт назвала лучшее время для оформления кредита

Отложить покупку? Эксперт назвала лучшее время для оформления кредита

Проценты по кредитам могут отличаться, если обращаться в банк за ссудой в разное время. Когда условия для заемщиков бывают самыми привлекательными, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант Ольга Трофименко.

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