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Советник Инфантино подал в отставку: «Я против предложения о продаже прав на ЧМ. Такие решения должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду»

Карлос Кордейро, старший советник Джанни Инфантино , подал в отставку в знак протеста против планов президента ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

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