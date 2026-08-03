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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Стартовал приём заявок на премию для отелей Russian Hospitality Awards: как поучаствовать

Стартовал приём заявок на премию для отелей Russian Hospitality Awards: как поучаствовать

Стартовал приём заявок на новый сезон Всероссийской премии «Russian Hospitality Awards. Отели». Средствам размещения предлагается пройти многоступенчатую проверку: от анализа цифрового следа до визитов «тайных гостей» и профессионального разбора жюри.

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