Власти продлят льготную программу кредитования МСП до 2030 года

Банк России, Минфин и Минэкономразвития намерены продлить до 2030 года комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) из приоритетных отраслей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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