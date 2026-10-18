The Ministry of Emergency Situations forces are eliminating a fire on the territory of the Petersburg Oil Terminal after the UAV attack, Governor Alexander Beglov said.
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