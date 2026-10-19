Сообщение о то, что поручил префектам ввести «сегодня вечером» комендантский час на фоне случаев массового мародерства, сделал премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, об этом 19 октября передает France Info.
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