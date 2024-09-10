Почему властвует Запад? Если смотреть, когда Запад стал отрываться в развитии от остального мира, т.
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Почему властвует Запад? Если смотреть, когда Запад стал отрываться в развитии от остального мира, т.
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