Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского международным террористом, а режим в Киеве террористическим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии