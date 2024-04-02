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Русская весна

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В Госдуме призвали парламенты стран мира признать Зеленского террористом

В Госдуме призвали парламенты стран мира признать Зеленского террористом

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского международным террористом, а режим в Киеве террористическим.

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