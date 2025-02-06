Госкомитет РТ по тарифам объяснил, как сэкономить на платежах за отопление

Зимой расходы на отопление становятся одной из самых крупных строк в квитанциях за ЖКУ. Как сократить эти расходы, объяснил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.
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