Buy mini dow 37750 limit if filled, stop at 37018, tgt is open E-MINI DOW ($5) FUTURES CBOT_MINI_DL:YM1! Cannon-Trading Looking to buy mini Dow ahead/ right after CPI report with a 37750 limit if filed, stop at 37018, tgt is open.
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