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Buy mini dow 37750 limit if filled, stop at 37018, tgt is open

Buy mini dow 37750 limit if filled, stop at 37018, tgt is open

Buy mini dow 37750 limit if filled, stop at 37018, tgt is open E-MINI DOW ($5) FUTURES CBOT_MINI_DL:YM1! Cannon-Trading Looking to buy mini Dow ahead/ right after CPI report with a 37750 limit if filed, stop at 37018, tgt is open.

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