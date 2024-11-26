В 2022 году много российских исполнителей решили покинуть Россию. Теперь они ищут возможности для заработка за границей и стараются привлечь новые аудитории через сотрудничество с другими звездами.
Лайма Вайкуле готовит совместный трек с российской рок-группой
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Блядь с блядями...Они нашли себя на панели проституции...Вайкуле и Пугачихе США дали по 1 млн.долларов. Вот бляди-иноагенты и отрабатывают на панели доллары и евро....Бесплатно никто ничего не даёт...Ещё Лазарева отрабатывает вместе с ними на панели...Вайкуле призналась как в Юрмале проституцией занималась, а потом сисей и писей кормила всю страну…Проститутки и есть проститутки…Ничего святого…
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