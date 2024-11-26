Лайма Вайкуле готовит совместный трек с российской рок-группой

СК

Сергей Карабухин

...Блядь с блядями...Они нашли себя на панели проституции...Вайкуле и Пугачихе США дали по 1 млн.долларов. Вот бляди-иноагенты и отрабатывают на панели доллары и евро....Бесплатно никто ничего не даёт...Ещё Лазарева отрабатывает вместе с ними на панели...Вайкуле призналась как в Юрмале проституцией занималась, а потом сисей и писей кормила всю страну…Проститутки и есть проститутки…Ничего святого…