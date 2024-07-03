Церковный календарь на 4 июля 2024 года для православных верующих

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВажным событием 4 июля 2024 года будет особая молитва и тропарь, посвященные Пресвятой Богородице и ее священному образу, который претерпел испытания в послереволюционные времена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии