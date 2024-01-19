Крымский музыкант признал, что был неправ, распевая украинские нацистские песни

В адрес Крымского информационного агентства поступило письмо от представителей крымского музыканта Никиты Валеева, который ранее был замечен за исполнением украинских нацистских песен, после чего попал в поле зрения «товарища майора».
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