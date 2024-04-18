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Священник назвал три цвета, в которые нельзя красить яйца на Пасху

Священник назвал три цвета, в которые нельзя красить яйца на Пасху

Он заявил, что лучше быть верным вековой традиции и отдавать дань красному цвету.Николай Савченко, священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге, дал свои рекомендации по окраске пасхальных яиц.

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