Священник назвал три цвета, в которые нельзя красить яйца на Пасху

Он заявил, что лучше быть верным вековой традиции и отдавать дань красному цвету.Николай Савченко, священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге, дал свои рекомендации по окраске пасхальных яиц.
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