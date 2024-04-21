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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Учащийся на день, или Здесь получают профессию.

Учащийся на день, или Здесь получают профессию.

13 апреля в государственном учреждении образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ в рамках плана профориентационных мероприятий для учащихся учреждений общего среднего образования прошло мероприятие ´Учащийся на день, или Здесь получают профессию´.

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