13 апреля в государственном учреждении образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ в рамках плана профориентационных мероприятий для учащихся учреждений общего среднего образования прошло мероприятие ´Учащийся на день, или Здесь получают профессию´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии