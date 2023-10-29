Доброволец «Тасман»: ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском участке

Действующий под позывным «Тасман» доброволец Вооружённых сил Российской Федерации поделился информацией о том, что нацистские формирования собирают войска на Клещеевском участке линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии