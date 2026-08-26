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Марьинский вестник

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Благоустройство Новочеркасского бульвара в Марьино выполнено более чем на 80%

Благоустройство Новочеркасского бульвара в Марьино выполнено более чем на 80%

В районе Марьино продолжаются работы по благоустройству Новочеркасского бульвара. Модернизация пространства предусматривает комплексный подход: от обновления проезжей части до установки современных опор освещения.

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