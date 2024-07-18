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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» расстанется с кем-то из форвардов ради трансфера Осимхена. Коло-Муани и Рамуш думали об уходе в феврале

Парижане пойдут на такой шаг в связи с вероятным переходом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. В феврале об уходе из «ПСЖ» размышляли форварды Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло-Муани.

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