Знакомая рассказала об отношениях отца с пропавшим под Тверью мальчиком

В Тверской области почти две недели ищут пропавшего после ссоры с отцом 14-летнего мальчика. Знакомая семьи Анна (имя изменено) в эксклюзивной беседе с aif.
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