Юрий Бакей: «За это время пройден большой путь, создано много судьбоносных для города документов»

Главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга о работе учреждения 20 лет назад и сейчас В ноябре исполнилось 20 лет с момента создания Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Петербурга.