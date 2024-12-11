Юрий Бакей: «За это время пройден большой путь, создано много судьбоносных для города документов»

Главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга о работе учреждения 20 лет назад и сейчас В ноябре исполнилось 20 лет с момента создания Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Петербурга.
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