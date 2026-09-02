Президент Турции: Путин не рад конфликту на Украине и стремится к миру Турецкая сторона готова оказать максимальное содействие мирному урегулированию украинского .
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