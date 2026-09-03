Почему проходчики московского метро в 1930-е массово теряли слух и суставы

Москва стоит на скверном для метро основании. Под городом — юрские глины, каменноугольные известняки и, самое неприятное, водоносные пески, которые проходчики называют плывунами: насыщенная водой масса, ведущая себя не как грунт, а как жидкое тесто.
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