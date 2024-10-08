8 октября глава британской контрразведки выступил в центре контртеррористических операций. Речь директора МИ 5 Кена МакКаллума была посвящена внешним угрозам […] The post Глава Ми 5 больше всех боится России и Ирана appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии