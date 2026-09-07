Российский «Панцирь» сбил десятки тысяч целей — заявление «Рособоронэкспорта»

В преддверии международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026, который пройдёт с 8 по 10 сентября в Египте, заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что российские зенитные ракетные комплексы семейства «Панцирь» сбили десятки тысяч воздушных целей.
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