Российский «Панцирь» сбил десятки тысяч целей — заявление «Рособоронэкспорта»

В преддверии международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026, который пройдёт с 8 по 10 сентября в Египте, заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что российские зенитные ракетные комплексы семейства «Панцирь» сбили десятки тысяч воздушных целей.