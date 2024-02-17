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Зампред Совбеза РФ: Договор о «гарантиях безопасности» между Украиной и Германией является новым альянсом нацистов с бандеровцами

Зампред Совбеза РФ: Договор о «гарантиях безопасности» между Украиной и Германией является новым альянсом нацистов с бандеровцами

Зампред Совбеза РФ отметил наличие исторических параллелей между существовавшим в годы Великой Отечественной войны альянсом украинских бандеровских группировок с нацистской Германией и подписанием договора о взаимных "гарантиях безопасности" между нынешним киевским режимом и руководством ФРГ.

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