Зампред Совбеза РФ: Договор о «гарантиях безопасности» между Украиной и Германией является новым альянсом нацистов с бандеровцами

Зампред Совбеза РФ отметил наличие исторических параллелей между существовавшим в годы Великой Отечественной войны альянсом украинских бандеровских группировок с нацистской Германией и подписанием договора о взаимных "гарантиях безопасности" между нынешним киевским режимом и руководством ФРГ.