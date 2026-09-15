Товары из пяти муниципалитетов предлагают на ярмарке в Рязани

Сегодня, 15 сентября, в центре Рязани начала работать ярмарка с товарами местных производителей. Как сообщает Центр «Мой бизнес», свою продукцию там предлагают представители областного центра, Шиловского района, а также Рязанского, Спасского и Кадомского округов.