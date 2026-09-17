Эксперт Президентской академии объявила о шестидневке в феврале 2027

В 2027 году русских ожидает шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что это связано с переносом рабочего дня на субботу, чтобы создать длинные выходные для празднования Дня защитника Отечества.