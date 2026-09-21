Явка: около 45% избирателей Алтайского края поучаствовали в думских выборах

В среднем явка на выборы депутатов Госдумы в Алтайском крае составила 44,5%. Эта цифра включает в себя явку как очную на участки, так и при дистанционном голосовании, рассказала 21 сентября на пресс-конференции председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова.