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Явка: около 45% избирателей Алтайского края поучаствовали в думских выборах

Явка: около 45% избирателей Алтайского края поучаствовали в думских выборах

В среднем явка на выборы депутатов Госдумы в Алтайском крае составила 44,5%. Эта цифра включает в себя явку как очную на участки, так и при дистанционном голосовании, рассказала 21 сентября на пресс-конференции председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова.

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