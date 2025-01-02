PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антонина Лаврентьева
    Растворимый кофе это уже кофейный напиток.Можно смело брать...
  • Раиса Фазлетдинова
    Если сравнить товарную стоимость рубля (что можно купить на 1 рубль) до "прибавки пенсии" к тому, что было, то пенсия...Пенсионеры получи...
  • Галина Друзина
    Что толку, что добавили, когда задолго до "повышения" Цены поднялись на всё. Хотя бы пенсионерам сделали скидку на ЖК...Пенсионеры получи...

Россияне могут не менять права в 2025 году

Россияне могут не менять права в 2025 году

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2025 году, будет автоматически продлен на три года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх