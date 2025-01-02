Россияне могут не менять права в 2025 году

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2025 году, будет автоматически продлен на три года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии