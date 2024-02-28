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На денек: в России появились «короткие» полисы ОСАГО

На денек: в России появились «короткие» полисы ОСАГО

Российские автомобилисты получили возможность оформлять страховку ОСАГО сроком на один день. В отличие от обычной «автогражданки», тарифы на которую регламентированы Центробанком, стоимость «коротких» полисов будут определять сами страховщики.

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