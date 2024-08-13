В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В зону СВО отправится 25-й гуманитарный конвой «Единой России» В ходе заседания общественного штаба партии «Единая Россия» состоялось обсуждение новых проектов поддержки участников специальной военной операции и населения новых регионов России.
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