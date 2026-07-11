Ремонт КАД у Ржевки на неделю оставит водителей без двух полос. . 🔹А что еще происходит на КАД? Петербуржцам на неделю перекроют две полосы КАД между Парашютной улицей и ЗСД.
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Ремонт КАД у Ржевки на неделю оставит водителей без двух полос. . 🔹А что еще происходит на КАД? Петербуржцам на неделю перекроют две полосы КАД между Парашютной улицей и ЗСД.