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Google обновила фирменный поисковик и ужесточила требования к контенту

Google обновила фирменный поисковик и ужесточила требования к контенту

Google объявила о новых мерах по борьбе со спамом в своей поисковой системе. Компания ужесточила критерии качества контента и расширила определение спама, чтобы исключить из выдачи сайты, которые не предоставляют полезной информации пользователям, сообщается в блоге компании.

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