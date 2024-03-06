Google обновила фирменный поисковик и ужесточила требования к контенту

Google объявила о новых мерах по борьбе со спамом в своей поисковой системе. Компания ужесточила критерии качества контента и расширила определение спама, чтобы исключить из выдачи сайты, которые не предоставляют полезной информации пользователям, сообщается в блоге компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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