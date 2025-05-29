Пленные из ВСУ говорят о контроле границ Украины иностранными специалистами

Согласно информации, полученной российскими силовыми структурами со ссылкой на допросы пленных военнослужащих, ранее служивших в украинской пограничной службе, контроль над приграничными районами Украины с Польшей, Румынией и, предположительно, Молдавией частично осуществляется иностранными специалистами.