Василиса Володина: 4 знака зодиака, которых ждет кардинальная перемена в жизни Юлия ЧелкановаИзвестная астролог и телеведущая Василиса Володина всегда привлекает внимание своих поклонников интересными предсказаниями и анализом звёздных влияний.