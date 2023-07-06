ПРОНЬКО: ПОСЛЕ МЯТЕЖА ЧВК "ВАГНЕР" ПЕРВОЙ "ПОД НОЖ" ПОШЛА ЭЛИТА

© KARBINOV ANATOLY NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО В Госдуме впервые за долгое время официально началась проверка в отношении тех представителей власти, которые покинули страну 24 июня, испугавшись мятежа ЧВК "Вагнер".
© KARBINOV ANATOLY NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО В Госдуме впервые за долгое время официально началась проверка в отношении тех представителей власти, которые покинули страну 24 июня, испугавшись мятежа ЧВК "Вагнер".
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