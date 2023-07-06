БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПРОНЬКО: ПОСЛЕ МЯТЕЖА ЧВК "ВАГНЕР" ПЕРВОЙ "ПОД НОЖ" ПОШЛА ЭЛИТА

ПРОНЬКО: ПОСЛЕ МЯТЕЖА ЧВК "ВАГНЕР" ПЕРВОЙ "ПОД НОЖ" ПОШЛА ЭЛИТА

© KARBINOV ANATOLY NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО В Госдуме впервые за долгое время официально началась проверка в отношении тех представителей власти, которые покинули страну 24 июня, испугавшись мятежа ЧВК "Вагнер".

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
прошло 2 недели,хотели бы,в первые сутки всё и всех выяснили
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1 час.

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