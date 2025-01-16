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Месяц трагедии в Анапе! Работы идут круглосуточно: летнему сезону быть

Месяц трагедии в Анапе! Работы идут круглосуточно: летнему сезону быть

В Анапе продолжают устанавливать защитные сети. Специалисты Кубань-СПАС проложили 1 км нового полотна на «Белом пляже».

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