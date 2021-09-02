Второй Мендель. Спичрайтер Зеленского опозорил Украину перфомансом с монументом Вашингтону

Пресс-секретарь президента Зеленского – Сергей Никифоров – осрамился в Вашингтоне. Во время рабочей поездки украинского лидера он опубликовал фотосессию на фоне Белого дома.
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