Эксперт Панкратов: Мелания Трамп привыкла все держать под контролем

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания привыкла держать все под контролем. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав снимки первой леди США.
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