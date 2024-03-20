В Управлении Россельхознадзора прошли публичные обсуждения правоприменительной практики

В Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 14 марта 2024 года состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований законодательства Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям за 2 месяца.