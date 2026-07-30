«Было не идеально»: Лазарев встал на сторону Солода в споре с участницей «Ну-ка, все вместе!»

В Казани разгорелся нешуточный спор между членами жюри и участницей шоу. Сергей Лазарев предоставлено Пресс-службой 31 июля в 21:30 на телеканале «Россия» — третий выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг».