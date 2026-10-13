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Царьград

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В Петербурге задержали избившего посетителя фудкорта мужчину

В Петербурге задержали избившего посетителя фудкорта мужчину

Полиция задержала 33-летнего мужчину возле дома № 118 на набережной Обводного канала спустя месяц после того, как он жестоко избил 28-летнего посетителя фудкорта в торговом комплексе на улице Ефимова.

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