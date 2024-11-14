Россия обменяла пленных поварих националистического подразделения ВСУ

Девять женщин из украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дело которых рассматривает Южный окружной военный суд, обменяли, об этом 13 ноября сообщила журналистам адвокат Татьяна Степкина.
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