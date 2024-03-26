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Про отрезанные уши, краткая матчасть

Про отрезанные уши, краткая матчасть

Эта пластическая операция, выполняемая на распространённом видео без устного отказа (т.е. при негласном согласии) пациента, важна показательностью, потому что согласно ряду верований (относящихся к исламу в нормальном смысле слова примерно как свидетели иеговы к православию) Всевышний: — Забирает в рай оставшуюся от шахида голову, таща её за уши; — Принципиально не берёт тех, кто попробовал человеческую плоть на вкус; — Принципиально не берёт тех, кого покусала собака; Как мы видим, в случае задержания в весеннем лесу с использованием служебных собак, и вышеупомянутой пластической операцией, даже очень тупым наблюдателям наглядно показывается, что подписываться под такие дела не надо совсем, отмазка "зато ты в рай попадёшь" не сработает по целому ряду причин.

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Комментарии
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ВА
ВЛАДИМИР АНДРЮЩЕНКО
НАДО ЧТО БЫ ОН ЕЩЁ С ВОЙ ...СКУШАЛ
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5 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Если бы этих тварей это останавливало. Среди них наверное тоже есть атеисты, как и у многих вероисповеданий. Пусть покажут всем, как они в тюрьме жрут свинину и шкварки....
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5 час.

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