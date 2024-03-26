Про отрезанные уши, краткая матчасть

Эта пластическая операция, выполняемая на распространённом видео без устного отказа (т.е. при негласном согласии) пациента, важна показательностью, потому что согласно ряду верований (относящихся к исламу в нормальном смысле слова примерно как свидетели иеговы к православию) Всевышний: — Забирает в рай оставшуюся от шахида голову, таща её за уши; — Принципиально не берёт тех, кто попробовал человеческую плоть на вкус; — Принципиально не берёт тех, кого покусала собака; Как мы видим, в случае задержания в весеннем лесу с использованием служебных собак, и вышеупомянутой пластической операцией, даже очень тупым наблюдателям наглядно показывается, что подписываться под такие дела не надо совсем, отмазка "зато ты в рай попадёшь" не сработает по целому ряду причин.