Журналистка Панченко обратилась к генсеку НАТО: «Когда закончите войну?»

Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос генсеку НАТО Марко Рютте о завершении конфликта на фоне его заявления о поддержке Украины и обсуждений с премьером Дании Метте Фредериксен, что вызвало обсуждение возможности мирных переговоров.