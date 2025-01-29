Журналистка Панченко обратилась к генсеку НАТО: «Когда закончите войну?»

Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос генсеку НАТО Марко Рютте о завершении конфликта на фоне его заявления о поддержке Украины и обсуждений с премьером Дании Метте Фредериксен, что вызвало обсуждение возможности мирных переговоров.
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