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Журналистка Панченко обратилась к генсеку НАТО: «Когда закончите войну?»

Журналистка Панченко обратилась к генсеку НАТО: «Когда закончите войну?»

Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос генсеку НАТО Марко Рютте о завершении конфликта на фоне его заявления о поддержке Украины и обсуждений с премьером Дании Метте Фредериксен, что вызвало обсуждение возможности мирных переговоров.

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