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Развод ради съемок, брак с режиссером на 30 лет старше и потеря ребенка: судьба актрисы Татьяны Ташковой

Развод ради съемок, брак с режиссером на 30 лет старше и потеря ребенка: судьба актрисы Татьяны Ташковой

Для миллионов зрителей она осталась доброжелательной тетей Асей из рекламы отбеливателя и скромной учительницей из фильма «Уроки французского».

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